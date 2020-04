Transporte público trabaja con 50% de sus unidades

Daniela Pérez

La Paz.- Hasta el día 2 de abril, el 50% de peseros y el 80% de los camiones urbanos se encuentran operando, con motivo de la baja demanda; sin embargo, Jesús Eduardo Escobar Gaxiola, checador del sitio California, señaló que no han podido cumplir con las medidas de higiene y éstas se han llevado a cabo de manera voluntaria.

En el caso de este sitio, señaló que respecto a la disminución de las rutas, esto ha generado mucha molestia por parte de los usuarios, “pero no podemos continuar como antes porque no es rentable, muy pocos usuarios se suben en las horas pico, ahorita no es viable”, al mismo tiempo que mencionó que esta disminución responde a un acuerdo entre los conductores y no a una indicación de la autoridad.

Añadió que algunos conductores usan desinfectante para limpiar la unidad de transporte, portan cubrebocas, sin embargo recalcó que esto se ha realizado de manera voluntaria, “yo pienso que sí le hizo falta a la autoridad, al Gobierno de proveerles las medidas y de un protocolo, pero la verdad no hay interés de ninguna medida, ni siquiera un apoyo”, mencionó.

Finamente, señaló que los conductores continúan trabajando por necesidad “ellos trabajan al día para comer”, lo cual ha tornado la situación sumamente difícil entre el gremio, ya que por las mañanas apenas y obtienen ganancias.

De igual manera, Rosa Isela Rico, quien es checadora de camiones urbanos en el Mercado Madero, dijo que éstos están operando con el 80% de las unidades, mientras que las medidas que están implementando corresponden principalmente a que los choferes deben de cumplir con la instrucción de rociar la unidad con desinfectante en cada vuelta, así como limpiar con cloro los pasamanos y otras superficies, todo con la intención de evitar contagios.

Las recomendaciones anunciadas a mediados del mes de marzo por parte de la Dirección de Movilidad y Transporte, encabezadas por Camilo Torres Mejía, fueron las siguientes: desinfectar los vehículos diariamente, mantener ventiladas las unidades durante la prestación del servicio, evitar estrechar manos y en medida de lo posible, poner a disposición de los usuarios dispensadores de gel desinfectante, sin embargo, no ha habido un seguimiento por parte de la autoridad respecto al cumplimiento de éstas.