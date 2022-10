Transportistas turísticos exigen la destitución de Omar Torres

La reunión celebrada el día jueves entre autoridades de los 3 niveles de gobierno y transportistas turísticas del municipio de Los Cabos, programada para tratar temas de movilidad mediante una mesa de diálogo, fue la oportunidad para que diferentes asociaciones de transportistas pudieran el cese de funciones del director Municipal de Transporte, Omar Torres Orozco.

“Nosotros le hicimos a usted un escrito con todas las arbitrarias puntuales, no lo estoy enfrentando, usted puede leer los manuales de operación ahí viene exactamente como va operar y como va a funcionar, el actuar de ese señor rebasa cualquier situación no está facultado para operar de esa manera en la que está operando. Nosotros hacemos ahorita una petición y las trasportadoras quieren hacer esta petición, por supuesto es que cesen de manera inmediata ese actuar violatorio de todo derecho que viola cualquier ley federal, estatal o municipal”. dijo la abogada litigante Sakima Barrón

“El señor Omar Torres que es el director del transporte municipal, se atribuyó funciones que no le corresponden porque tanto el manual de operación como el manual de funcionamientos, si refiere una serie de cosas y hasta son factibles, pero no se manda solo”.

Es así como este tema de inspecciones fue punta de lanza que dio inicio a una serie de debates entre autoridades y transportistas, esto debido a los diferentes actos de abuso de autoridad que inspectores de la Dirección municipal de transporte ha cometido en diversas ocasiones, dañando de esta manera la imagen de la transportadora, así como incomodando y causando una mala experiencia a turistas internacionales quienes optan por el uso de transportadoras para la movilidad dentro de la entidad cabeña.

“Hasta el día de hoy, porque yo también estoy aquí peleando desde el día cero, todas las juntas que hemos tenido han terminado en lo contrario, en represarías, en problemas y no se finiquita todo este problema que se está viviendo, así como dice Benjamín afuera también los compañeros que están afuera que son como unos 100 carros también estan preocupados y estamos a la expectativa de poder terminar con este problema. Yo para finiquitar este asunto, me quiero ir a mi casa el día de hoy honestamente, porque ya ha sido casi un año de problema, yo me quiero ir el día de hoy a mi casa y se lo solicito como ciudadano de este país y de este estado me quiero ir tranquilo y quiero saber si voy a trabajar o no voy a trabajar”.