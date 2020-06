Transportistas exhortan a usuarios a usar cubre bocas

Pascual Álvarez Martínez, Presidente de Tracolsa dio a conocer que a pesar de qué hay instrucciones sanitarias muy estrictas en cuanto al uso de cubrebocas, a la hora de usar el transporte público tanto colectivo y urbano, hay personas que hacen caso omiso.

Aseveró que el chófer al señalar el uso del cubrebocas, los usuarios confrontan al chófer así que para evitar los dimes y diretes, trabajadores del volante los dejan abordar las unidades, sin embargo, exhortó a los usuarios a acatar la disposición por el bien todos.

“Nosotros no queremos enfrentarnos con ellos, nada más se les explica que no pueden subir así, sin embargo hay mucha gente que hace caso omiso entonces lo que nosotros no queremos es estar peleando o salir mal con el usuario”.