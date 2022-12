Transportistas de Los Cabos plantean incrementar las tarifas

Arisandy Pineda, presidente de la Unión de Transporte Colectivo y Urbano de Cabo San Lucas, comentó que el Consejo Técnico del Transporte, el cual es presidido por el Ayuntamiento de Los Cabos, está analizando la actualización a la tarifa del transporte público.

La razón principal por la que los transportistas solicitan la modificación a la tarifa actual del transporte público que es de $13.50, se debe a que desde hace siete años, aproximadamente, no se incrementa.

Al ser cuestionados acerca de cuánto sería el incremento a la tarifa que están solicitando a las autoridades, los transportistas mencionaron que actualmente viven momentos complicados al no registrar ganancias; el pago de combustible, la afectación que dejó el Covid-19 a la economía, el incremento en el precio de las refacciones, así como los seguros de las unidades limitan sus recursos para operar; no obstante, Arisandy Pineda enfatizó en que la actualización de la tarifa irá acorde a los resultados del estudio.

“Nos queremos basar en lo que nos arroje el estudio, nosotros no podremos decidir si queremos dos pesos, tres pesos, cuatro pesos, porque eso no sería lo correcto. Se toman en cuenta muchas cosas, el índice al consumidor, la alza del diesel, el tipo de cambio. Se analiza un concentrado de todo esto y se analiza la tarifa. Con esta tarifa sí nos hemos visto en números rojos en algunas ocasiones, si la unidad no tiene problemas mecánicos, no te toca pagar el seguro; porque ahorita, la anualidad del seguro es más de 26 mil pesos. Sales más o menos tablas”.