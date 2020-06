Transportistas turísticos en BCS solicitan al secretario Torruco gestione créditos bancarios blandos

San José del Cabo.- El sector transportista turístico en la entidad y en todo el país, solicitó al secretario federal de Turismo, Miguel Torruco, sea el portavoz ante el Presidente de la República y el Secretario de Hacienda para que este sector pueda acceder a algún tipo de créditos bancarios blandos, para afrontar esta difícil situación económica que es desesperante.

Así lo informó Celestino Atienzo Beltrán, delegado de la Alianza Nacional de Transportadoras Turísticas en Baja California Sur, quien dijo que no por ser empresarios del transporte turístico quiere decir que no requieran el apoyo solidario del Gobierno federal.

“Se le hizo petición del sector transporte turístico de acceder a estos apoyos, no se le están pidiendo recursos, sino contar con algún tipo de créditos bancarios blandos que nos permitan afrontar esta situación para no tener que dejar de darles un apoyo a los colaboradores, ese es el principal objetivo de las empresas turísticas, que no se pierdan empleos, por eso urge un esquema de créditos o recursos”.

Subrayó el entrevistado que fue muy reiterativa la posición del presidente de la Alianza a nivel nacional, Rubén Domínguez, de que no se está pidiendo dinero regalado, solo acceder a un tipo de créditos o algunos beneficios en el pago de impuestos que se tienen que pagar al Gobierno federal para enfrentar esta situación, es una realidad, no por ser empresarios del transporte turístico quiere decir que tienen recursos económicos para enfrentar esta situación, ningún otro sector, todos estamos iguales”, acotó.