Transtorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) problema que va en incremento en Los Cabos

Leticia Hernández vera

y Ligia Romero gutierrez

San José del Cabo.- Niños hiperactivos, inquietos, que ante la gente pueden parecer como niños desatentos, groseros, son síntomas denominados como Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), que hoy en día es más fácil identificar y que puede ser diagnosticado, en algunos de los casos se recomienda medicación, aunque no es muy aceptada por los efectos que pueden generar en el niño, de no llegar a tomar su medicamento, situación que debe ser valorada por el especialista y con la aceptación plena de los padres de familia.

Hoy en día con la influencia de las redes sociales, con los largos periodos de tiempo que los niños y jóvenes pasan en la computadora o en sus celulares, parece complicarse este tipo de padecimiento.

Según opinión de la psicóloga Eblyn Gay King, lo más recomendable para este tipo de padecimientos que va en incremento es mantener a los niños ocupados con actividades, mucha actividad deportiva, lecturas y evitar que pasen horas en las redes sociales, eso ayuda mucho a la reducción de la ansiedad.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Regional de Padres de Familia, Adriana López Monje, expresó que los maestros de la ciudad no están preparados para atender a niños con este padecimiento, además de agregar que existen un promedio de dos a cinco niños en cada aula.

Explicó que la preparación de los maestros no es la adecuada en estas situaciones, “hay un programa que maneja la Secretaría de Educación Pública (SEP), llamado Edusa que consta de maestros de apoyo en un aula de clases”.

Además mencionó que el maestro de apoyo habla con los docentes del salón, donde especifican la manera en la que van a trabajar y a desarrollar las actividades de cómo manejarlo en ciertas circunstancias, “el tratar de llamar su atención”.

También detalló al caso, que en el salón de clases el maestro que no logra controlar la conducta de estos pequeños y no sabe qué hacer expresan, “niño mejor vete con el docente de apoyo’’, lo que denota no poder con la labor y comprueba la falta de preparación.

En cuanto al ser cuestionada sobre la medicación de algunas escuelas a niños con Déficit de Atención, expresó estarse manejando como alternativa medicar a los pequeños “doparlos”, cuando en estas situaciones las únicas personas para medicar son los especialistas en el caso y no psicólogos o maestros como en algunas instituciones privadas de la ciudad lo hacen.

Para concluir la entrevistada aseveró que actualmente la problemática de estos niños es algo muy grave y serio, lo cual no ha sido atendido por las instancias educativas y de salud del Gobierno.

“Hace muchos años había un niño por aula y hoy en día llega a encontrarse a cinco por salón con el padecimiento del déficit de atención, mismos que de no ser atendidos pueden ser los próximos desertores de los planteles debido a las lagunas educativas”, dijo López Monje.

El vía crucis del DTA de una madre de familia

Marina, madre de un hijo con DTA, manifiesta que para ella es un ‘’víacrucis’’ ya que no hay en Los Cabos un especialista que diagnostique correctamente al niño, o maestra que aguante la conducta del alumno con Déficit de Atención.

Al referirse al tema de la educación de un alumno con DTA, expresó que no hay escuela que aguante a su hijo, “cuando mi niño tenía cuatro años e ingresó a jardín de niños, a la semana de haber entrado al ciclo ya la maestra no lo aceptó”.

Explicó que después estuvo en tres escuelas más, durante los tres años de la primera fase de su educación, “todas las maestras me lo rechazaban, en una ocasión, tanto la sociedad de padres y la misma comunidad estudiantil y docente estaban en contra de mi hijo”.

También se le preguntó en relación a la atención médica, refirió que en la ciudad no encuentra un doctor adecuado, de hecho manifiesta que tuvo que ir a la capital del estado, y el galeno que la atendió, con sólo platicar y observar por encima al paciente, ya le estaba recetando dos ritalines al día, “lo quería tener dormido, aletargado todo el tiempo”.

Refirió que esta problemática es sumamente grave y crece desenfrenadamente sin que nadie haga nada por controlar la situación, “sería importante que tomaran en cuenta el hecho como salud pública”.

Especialista

en neurodesarrollo

El especialista en neurodesarrollo Raúl Alejandro Grimaldo Chávez, explicó que el Déficit de Atención es un trastorno conductual, el cual es diez veces más frecuente en niños que en niñas, suele persistir en edades adultas causando en la mayoría de las ocasiones incapacidad de socializar.

Además puntualizó que la capacidad intelectual de la persona puede ser alta, normal o baja, como cualquier otro niño, pero principalmente cursan con dificultad para prestar atención; algunos son impulsivos e hiperactivos.

“La gran mayoría cursan con dificultades de aprendizaje, mienten con frecuencia para ganarse la aprobación de padres, compañeros y profesores dándose un poco de importancia, algunos cursan con agresividad verbal o física, y el grado de severidad de cada uno de estos niños es completamente diferente”, dijo el entrevistado al caso.

Agregó que es un trastorno que ha persistido por toda la vida, simplemente no se conocía como tal, catalogaban a los niños como “agresivos”, niños “maleducados”, niños “burros”, entre otros, que desafortunadamente en la actualidad siguen sin ser detectados y tratados con los mismos términos.

Al ser cuestionado sobre los medicamentos detalló que desafortunadamente esta sustancia activa está sobre indicada por el mal uso que le dan “lo que genera que satanicen el fármaco”.

De igual manera ratificó que puede darse el tratamiento al paciente sin necesidad de un estudio detallado, “con la simple observación puede ser suficiente siempre y cuando sea valorado por el especialista en este padecimiento”.

Para concluir el especialista en este tipo de padecimientos reveló que sólo una persona experta en estos casos debe extender el medicamento, “y no por cualquier persona, maestro o psicológo, tiene que ser específicamente un profesional de la salud”.

Estadísticas

nacionales

En México se calcula que dos millones de niños y adolescentes menores de 14 años sufren Transtorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) que afecta su desempeño escolar, entre otros factores, pero que es posible mejorar con un programa individualizado de estudios.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) alrededor del 5 por ciento de la población mundial padece en diferentes grados este síndrome y en México se calcula que el 3 por ciento de la población adulta y cerca de 2 millones de menores de 14 años lo sufren.

El TDAH es un síndrome neurobiológico caracterizado por la inatención, impulsividad e hiperactividad, síntomas que afectan el desempeño escolar entre otros desarrollos de los menores.