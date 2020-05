Trascendente celebración del Día Mundial de la Cruz Roja Mexicana en medio de la pandemia por el Covid-19

La Paz.- Trascendente la celebración del Día Mundial de la Cruz Roja Mexicana en medio de la pandemia por el Covid-19, así lo expresó Bernardo Isidro Gómez Mortera, delegado de la Cruz Roja Mexicana en Baja California Sur.

“Desde luego es una fecha no sólo importante para nosotros, sino trascendente, es tanto el Día Mundial de Cruz Roja en el mundo, también de la Federación de la Cruz Roja Mexicana y de la Media Luna Roja que comprende a 192 países en el mundo, trascendente por la situación de salud por la que está pasando el mundo y en el que los trabajadores de Cruz Roja están formando parte de la atención”, declaró.

Señaló que durante este festejo por fortuna se contó con los equipos y los recursos humanos, paramédicos y operadores, con la mejor condición de trabajar, capacitados ampliamente para poder desempeñarse no sólo con entusiasmo y con pasión, sino hacerlo con la mejor actitud de brindar un buen servicio dotados desde luego de los equipos necesarios.“Siempre ha sido motivo de festejo en el mundo y por supuesto en nuestro país y en nuestra entidad; en esta ocasión desde luego que ha sido distinto, sin embargo, siendo así es una fecha trascendente ya que la situación actual son de las cosas que se deben conmemorar… por eso lo celebramos con entusiasmo y este año en particular lo celebramos enfrentando la pandemia con valor, con entusiasmo, con entrega, paz y pasión” expresó.

Gómez Mortera agregó que esta es una manera de festejarlo, sirviendo para lo que fueron creados, dijo, por eso existe la Cruz Roja Mexicana, para salvar vidas, para aliviar el dolor, para asistir y brindar auxilio y asistencia a todos aquellos que lo necesitan, por lo que continuarán ofreciendo sus servicios con la mejor de las actitudes.

El delegado de la Cruz Roja Mexicana en Baja California Sur, aprovechó para enviar un mensaje de aliento a todo el personal de Cruz Roja Mexicana y reconocer su valentía y pasión a su vocación.

“Merecen toda nuestra admiración, todo nuestro respeto y aplauso; y pedirle a todo el mundo su aplauso cuando los vean, eses reconocimiento altruista, labor que llevan día a día, que realizan con esmero, sacrificio y entrega, pero, también con un alto compromiso de ese riesgo que implica su vocación”, expresó.

Reiteró a toda la ciudadanía aplaudir y reconocer el trabajo de médicos y paramédicos de Cruz Roja Mexicana, ya que, al menos a lo que respecta en la delegación de La Paz, 8 elementos llevan 35 días brindando sus servicios sin separarse, los 7 días de la semana, las 24 horas del día en la base, comprometidos con su labor y velando por la seguridad de sus familias.