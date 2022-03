8 años han pasado de Odile y semáforos siguen tirados

Luego de que las actividades económicas y educativas se reactivaran, el caos vial en Los Cabos se agudizó y pese a ello, desde el 2014 que azotó el huracán “Odile”, el cruce entre el Boulevard Forjadores y El Aguajito en la colonia Mauricio Castro, tiene semáforos sin funcionar.

CPS Noticias acudió a la zona para conocer el estado de la vialidad y corroboramos que efectivamente los semáforos no están operando y de paso algunos han sido robados.

Por tal motivo, este medio periodístico platicó con algunos ciudadanos que habitan la zona, de inicio, el señor Javier Esparza destacó que la situación prevalece desde el huracán Odile, y ya han ocurrido accidentes importantes en la zona, por lo que es importante que los semáforos se restablezcan, sobre todo porque el área es empleada por personas que corren tanto en la mañana como en la tarde, y una desgracia puede ocurrir.

Expuso que el saqueo también tiene mucho tiempo y hasta el momento, las autoridades simplemente no han hecho nada.

Por su parte, el joven Carlos Cuevas acentuó que el problema del tráfico cada día es más notorio, y lamentablemente las vialidades principales no cuentan con señalamiento.

“Y a pesar de que es una vialidad principal pues realmente van como uno por uno, van al tanteo y es un problema, mucha gente que no es de aquí y hay mucho turismo que cree que es de alta tensión o lo que sea, hay gente que no reconoce las señalizaciones y que de por si no sirven, van y andan chocando a cada rato”, mencionó.