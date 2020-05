Tres crisis que podría ocasionar el COVID-19 en México

Oxfam México alerta sobre la posibilidad de que el país atraviese tres crisis de forma simultánea; sin embargo, expone que el mayor riesgo es que aumente el número de personas que pierdan su fuente de ingresos.

La mitad de la población no cuenta con seguridad social, 4 de cada 10 mexicanos viven con ingresos laborales insuficientes para satisfacer necesidades alimentarias básicas, el país tiene el sistema tributario que menos recauda de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y el sistema de salud se encuentra segmentado y sin recursos, detalló Oxfam México.

En su más reciente informe, Vivir al día: medidas para combatir la epidemia de desigualdad en México, Oxfam advirtió que el estado socioeconómico del país antes de la pandemia era frágil por lo que este podría agudizarse. En este sentido, alertó sobre la posibilidad de que se presenten tres crisis simultáneas: una sanitaria, otra económica y otra social.

”El mayor riesgo económico es que las personas pierdan sus fuentes de ingreso de forma permanente y entren en espirales de pobreza debido al impago de deudas, gastos catastróficos o problemas de salud. Económicamente, lo más importante es que las personas mantengan su empleo con un salario digno para sobrellevar las cuarentenas”, alertó la organización.

En consecuencia, advierte que a pesar de que la pandemia pase, la crisis podría continuar si es que no se alistan una serie de medidas para proteger a las personas con seguridad social, a aquellas que no las tienen y a los sectores sociales más vulnerables. “28 millones de trabajadoras y trabajadores que laboran en los sectores clasificados como actividades no esenciales podrían ser afectados”, señala el informe.

“Los efectos económicos de la crisis en el ingreso de las personas mexicanas, particularmente las más pobres, serán de una magnitud no vista desde 1995. Existe mucha incertidumbre sobre la dimensión del impacto económico, desde pronósticos moderados como el de Barclays que augura -2% de crecimiento (El Economista, 2020) hasta la caída del 6.6% del Producto Interno Bruto que estima el Fondo Monetario Internacional (FMI, 2020)”, precisa la organización.

Oxfam México propone implementar una serie de medidas para mitigar el impacto de las tres crisis:

Blindar el trabajo de las personas que cuentan con seguridad social a través de subsidios a las empresas, con una inversión que vaya de los 115.500 millones de pesos (4.8 millones de dólares) a los 336.500 millones de pesos (14 millones de dólares). Para aquellas personas que no cuentan con seguridad social se recomienda otorgar apoyos económicos de forma directa; esto, con base en el tabulador de salario mínimo vigente. Si el apoyo se expide por un período de 3 meses, el costo aproximado sería de 37.400 millones de pesos (1,5 millones de dólares) y 73,100 millones de pesos (3 millones de dólares). Utilizar los recursos disponibles para que los gobiernos de todos los niveles —federal, estatal y municipal— protejan a los sectores de las sociedades más vulnerables. Ampliar la infraestructura existente para expandir las capacidades de cuidados a todo aquel que lo requiera.

Asegurar el acceso a servicios de salud, saneamiento y agua de manera gratuita y sin discriminación. Implementar programas para la promoción de la salud pública que mejoren el conocimiento y las prácticas de higiene, particularmente el lavado de manos. Generar vías de comunicación para la difusión de información confiable, oportuna y accesible en todos los rincones del país.

Aumentar los recursos a los programas contra la violencia de género. Asegurar el acceso a servicios de salud, saneamiento y agua de manera gratuita y sin discriminación. Reorganizar el otorgamiento de Becas Benito Juárez dando prioridad a aquellos hogares encabezados por mujeres.

En este sentido, Oxfam México considera que las crisis que se avecinan para México pueden aminorarse siempre y cuando la inversión económica se focalice en la protección de los sectores que se encuentren en más riesgo.