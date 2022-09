Tres días tardará en limpiarse el mar tras el paso de ‘Kay’

Miguel Dolores Flores Valenzuela, coordinador delegacional de ZOFEMAT en Cabo San Lucas, mencionó que tomará tres días para que la calidad del agua en las playas se restablezca después del paso del huracán ‘Kay’ en las costas del municipio de Los Cabos. Asimismo informó en exclusiva que no fueron demasiadas las afectaciones en el mobiliario en playa, derivado a las acciones preventivas que tomaron desde el acercamiento de la tormenta tropical Javier.

Poco a poco la normalidad ha regresado en el municipio de Los Cabos, no obstante, las condiciones de la playa aún no son las óptimas, ya que mantendrán bandera negra porque aún permanece el oleaje alto en las costas. Sin embargo, la ciudadanía e incluso los turistas no respetan las señalizaciones que se encuentran en las costas.

“Hasta el día de hoy las playas continúan con bandera negra por el oleaje y la turbiedad del agua, por lo que no hemos permitido el acceso a playas, sin embargo es mucha las personas que acceden por todas las entradas a la playa rebazándonos en numero por lo que nos vemos en la necesidad de auxiliarnos de Seguridad Pública, no obstante, hay gente que persiste en entrar a la playa” , expresó Flores Valenzuela.

Ante la crecida de los arroyos de la entidad, estos a su paso acarrean suciedad y basura, las cuales llegan a parar a las playas, haciendo que estas no estén en condiciones para el nado, lo que podría ocasionar infecciones en la piel, así lo mencionó el coordinador delegacional de ZOFEMAT en Cabo San Lucas.

“Nosotros recomendamos por la situación de salud, y COEPRIS en este caso, recomienda que son tres días para que la condición del agua se restablezca, pero en ocasiones es imposible contener a la ciudadanía, entendemos que hay actividad turística en la zona, por lo que solo es un día el que logramos contener a las familias y a los turistas de que no accedan al agua”, comentó.

Flores Valenzuela finalizó con que la ciudadanía local o turistas, deberán de tomar las precauciones debidas al ingresar a la playa, pues finalmente es responsabilidad del usuario el acceder a la playa en condiciones no óptimas para la salud, ya que la calidad del agua como actualmente está podrían llevar a infecciones en la piel.