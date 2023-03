Tribunal Electoral desecha 250 demandas contra Plan B

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de manera unánime descartó 250 demandas presentadas por ciudadanos en contra del “Plan B”.

241 de las 250 demandas fueron presentadas por trabajadores de algún órgano del Instituto Nacional Electoral (INE); las nueve restantes fueron de personas ajenas al organismo.

Dichas demandas tenían como argumento que la reforma electoral vulnera sus derechos políticos y electorales, aunado a que atenta contra la autonomía del INE, ante ello, solicitaron un análisis profundo de la misma.

No obstante, el Tribunal declaró que no está dentro de sus facultades la revisión de normas “en abstracto” ya que los demandantes no especificaron ningún “acto en concreto” que amerite el análisis, por lo que las 250 impugnaciones fueron desechadas.

“No se puede estudiar el fondo de las problemáticas planteadas en las 250 demandas, ya que en ellas se solicita el análisis de diversas normas electorales vigentes, por su sola entrada en vigor y, por tanto, sin un acto de aplicación en concreto, pues el Tribunal Electoral no tiene facultades para analizar normas, en abstracto, sin que se hubieran aplicado mediante algún acto”, concluyó el Tribunal.

Cabe destacar que medios nacionales como La Jornada, reportaron que en los próximos días el Tribunal efectuará el análisis de poco más de 200 expedientes de denuncias y será la semana siguiente cuando determine si proceden o si también serán desechados.