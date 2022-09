¡Triunfo cardíaco para Guaycuras! 85-82 sobre Pelícanos

Guaycuras de La Paz saca un milagroso resultado viniendo de abajo contra Pelícanos de Los Cabos, a quienes derrotó por marcador final de 85-82.

Desde el primer cuarto, los paceños salieron muy desconcentrados y eso lo reflejaron en el electrónico, yéndose abajo en el primer cuarto con un 19 a 30 parcial.

Cabe mencionar que esta no fue la mejor noche para Cairo Brown y James Milton, pues fallaron en algunas ocasiones certeras y les costó definir frente al arco. Durante toda la tónica del partido los de La Paz se fueron abajo, parcialmente cerraron el segundo periodo 37 a 51.

Hermes Amao, el estratega paceño buscó como proponer en el tercer cuarto y acortar distancias, por lo que las acciones previo al último periodo quedaron en parciales de 62-70.

El desenlace del cotejo fue cardiaco, pues en el último cuarto Guaycuras vino de abajo y remontó más de 14 puntos. San Lucas estuvo cerca de mantener la ventaja, pero apareció el orgullo de esta ciudad, Cesar Villavicencio, anotando el último triple del encuentro y el cual le daba la gloria a los locales con un 85-82 final.

Después del partido, Amao declaró que a pesar de los desconciertos del equipo supieron ser inteligentes para salir airosos.

“Me quedo muy contento con el trabajo de mi equipo. No tuvimos un buen funcionamiento en la primera mitad, lo importante era no perder la defensa, nuestra ofensiva no estaba funcionando. El primer cuarto fue un desastre, en el tercero empezamos a ponernos a jugar, nos cayó la bola y pudimos concluir con la victoria (…) Dimos la indicación a los jugadores de poner la pelota en circulación y que Cairo Brow pudiera salir a tomar los disparos”, comentó.