Noche de triunfo para Choyeros de San José contra Mineros de Santa Rosalia

A solo 10 segundos para finalizar el segundo cuarto del partido, el equipo de Choyeros de San José estuvo a 20 puntos de diferencia de su rival, quedando a 50- 30.

En este partido destacaron las grandes actuaciones de CJ Williamson y Billy Balogun, sin olvidar que la tendencia se mantuvo con una ventaja de 20 puntos a favor de los locales y que llegó a 46 a 69.

Para el 4to cuarto, El Coach Monarres le dio un descanso a su cuadro titular y cerró con Higuera, No. 33; Torres, No. 4: Castro, No. 22; Ruiz, No. 13 y Pérez, No. 8, para después darle paso a su cuadro juvenil y terminar el juego.

Al terminar el partido, la afición salió contenta con la actuación de su equipo que tuvo un resultado final de 58 a 80, siendo la victoria para Choyeros, quienes después de un gran combate se enfrentarán a los Leones de Guadalajara el día 5 de noviembre, un partido que sin duda será el más importante de la temporada.