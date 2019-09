Truenan contra Conapesca: “no vigila litorales de BCS y alienta proyectos inviables en Los Cabos”

El presidente de la Cooperativa Leal cuestionó las formas como se maneja el organismo federal y a pretendida propuesta de acuacultura frente a la desembocadura del arroyo El Tule, lo que da cuenta de lo distante que está de la realidad sudcaliforniana

San José del Cabo.- El presidente de la Cooperativa Leal, Mario Leal Armenta, afirmó que no es viable el proyecto de acuacultura que pretenden instalar en la playa El Tule, si bien pudiera entrar un proyecto de esta naturaleza, pero en otro lugar donde no impacte al turismo y que sea encabezado por pescadores de Baja California Sur y no de otro estado del país, eso es lo más cuestionable y que Conapesca pretenda dar el visto bueno a este proyecto y no se refuerce la vigilancia en litorales sudcalifornianos.

“Pretenden hacer el proyecto en el arroyo El Tule, pero está difícil que lo aterricen, tengo entendido que Capitanía dio una opinión al respecto en cuanto al tema de la navegación, planteando que no afectaba un proyecto de esta naturaleza en ese lugar, pero el Capitán de Puerto se refería a las embarcaciones mayores sin considerar el flujo de embarcaciones de turismo que llegan a esa playa, no creo que sea factible ese proyecto”, recalcó.

Dijo que definitivamente la Unidad de Acuacultura para producir camarón blanco, curvina golfina, pargo lunarejo y pepino de mar en la desembocadura de El Tule, no sería conveniente en ese lugar que se está planteando.

“No queremos que se permita, que suceda eso, si en un momento dado se llegase a ser acuacultura o maricultura, que lo hagan los sudcalifornianos y en puntos estratégicos donde sí pudiera ser factible que no perjudique a nadie y que sí beneficie al sector pesquero”, refirió.

Llamó el presidente de la cooperativa pesquera a las autoridades federales a poner orden y a la Conapesca a preocuparse mejor en reforzar la vigilancia en las costas sudcalifornianas y no a estar autorizando proyectos nada viables y que afectan la actividad turística”, cuestionó.

“Cómo va a ser posible que vengan gentes que tengan su domicilio en Sonora, Nayarit, Sinaloa y los cabeños y sudcalifornianos nada más miren lo que están haciendo, si por algún motivo esta unidad puede llegar a instalarse, pedimos que sea en otro lugar y que se beneficie la gente local”, acotó.

Pero definitivamente ahí donde se proyecta y con el aval en un inicio de la Conapesca, que pasará cuando llegue un huracán y todo el material que utilizan para hacer los corrales para tener en cautiverio las especies y todo el equipo, puede generar un riesgo para los que navegan en cuestión de turismo; ahí se pesca pez gallo y sierra, “miramos con malos ojos esta intención de la Conapesca y no debe permitirse”, concluyó Mario Leal.