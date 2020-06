Trump defiende la técnica de estrangulamiento por policías

RT.- Asimismo, el mandatario afirmó que “sería algo muy bueno que en términos generales se terminara” esta práctica.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha aseverado que el concepto de estrangulamiento por policías le suena “tan perfecto e inocente”, pero que la práctica debe terminarse. Aunque minimizó el peligro de esa técnica, sugirió que podría apoyar su prohibición.

Dicho esto, Trump agregó que “sería algo muy bueno que, en términos generales, se terminara” esta práctica.

Trump on police chokeholds: “I think the concept of chokeholds sounds so innocent and so perfect.” pic.twitter.com/3NbyFwX26R

— Aaron Rupar (@atrupar) June 12, 2020