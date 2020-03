Trump insiste en estrechar manos tras anunciar la emergencia nacional por el coronavirus

Trump declaró la emergencia nacional debido a la rápida propagación del coronavirus y se refirió a las medidas de sentido común que cualquier estadounidense debe seguir para no contagiarse de COVID-19.

No obstante, se le olvidó que evitar apretones de mano también forma parte de las medidas para prevenir el contagio de la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, y extendió su mano a cada uno de los funcionarios que presentaba en el evento.

“I want to encourage everyone to follow the guidelines we have issued by CDC and these common sense measures,” Trump told Americans today while breaking those very same rules himself #coronavirus https://t.co/Vopcoudd99 pic.twitter.com/Pl0PgGQYNz

— POLITICO (@politico) March 13, 2020