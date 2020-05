Trump intenta “presionar a la OMS”

Foto: Sputnik

Internacional, (Sputnik).-Trump necesita encontrar a enemigos que “sean culpables de todo”. En este sentido China y la OMS representan “blancos perfectos”, considera Mozhegov. El politólogo recordó que el ente internacional es un organismo global y supranacional para el cual ha trabajado mucha gente del partido demócrata que “ha jugado contra el presidente republicano”.

Previamente el presidente estadounidense había enviado una carta al director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en la que dejó claro que una serie de errores consecuentes cometidos por él y por su organización a la hora de responder a la pandemia “ha sido extremadamente costosa para el mundo”.

En dicho documento, cuya copia Trump publicó en su cuenta en Twitter, el político republicano destacó que el único avance posible para la OMS sería que esta fuese realmente capaz de demostrar “su independencia de China”. El mandatario estadounidense destacó que es necesario reformar la organización cuanto antes y que su Administración ya ha comenzado a abordar este tema en las negociaciones con Tedros Adhanom Ghebreyesus.

This is the letter sent to Dr. Tedros of the World Health Organization. It is self-explanatory! pic.twitter.com/pF2kzPUpDv

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2020