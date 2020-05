Trump mataría de hambre a estados, acusa Cuomo y pide ayuda otra vez

(Notimex).- El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, volvió a pedir hoy más fondos federales para los estados ante la pandemia, tras los comentarios del presidente Donald Trump sobre impedir la ayuda económica a estados demócratas.

“Si matas de hambre a los estados, ¿cómo esperas que éstos financien todo el plan de reapertura (económica)?” […] Lo que hace el gobierno literalmente determinará cuántas personas viven o mueren”, dijo Cuomo en conferencia de prensa.

Más temprano, el presidente Trump reiteró en una entrevista con The New York Post su idea de que los estados que se quedaron sin dinero por la crisis del coronavirus no deberían contar con rescates federales, principalmente los demócratas.

Trump insistió en que los estados administrados por demócratas son los que han tenido mayores afectaciones por el coronavirus, a lo cual Cuomo respondió que la pandemia no afecta exclusivamente a estos estados, conocidos como “azules”, sino a todos, incluidos los republicanos.

“La pandemia no elige a demócratas o republicanos. Mata a los estadounidenses”, dijo Cuomo. Más temprano, el alcalde de la ciudad de Nueva York también expresó su molestia contra los comentarios del presidente e incluso lo acusó de “apuñalar por la espalda” a su ciudad natal.

Tras reportar 230 nuevas muertes por COVID-19 en Nueva York en el último día, un ligero repunte con respecto de las 226 del lunes, Cuomo dijo que mientras más rápido se reabra la economía del estado, como ha presionado Trump, “mayor será el costo humano”, y añadió que “una vida humana no tiene precio”.