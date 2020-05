Trump toma hidroxicloroquina como medida preventiva contra COVID-19

El presidente señaló que no está contagiado por la enfermedad, pero que ha estado tomando la píldora todos los días durante aproximadamente una semana y media junto con zinc.

Trump dijo que no ha mostrado síntomas por la medicación.

El mandatario promocionó públicamente la hidroxicloroquina, un medicamento utilizado para prevenir y tratar la malaria y las enfermedades autoinmunes, como el lupus, como un posible “cambio de juego” en los esfuerzos por contener la enfermedad.

La hidroxicloroquina ha sido elogiada por su eficacia en el tratamiento de COVID-19 cuando se combina con zinc y azitromicina por algunos de los epidemiólogos más importantes del mundo como el Dr. Didier Raoult en Francia.

Trump dijo que ha decidido no dar ninguna declaración a la Organización Mundial de la Salud (OMS) hoy y que hará una declaración pronto.

“Decidí no hacer una declaración hoy. Les daré una declaración en algún momento en el futuro cercano, pero decidí no hacer una declaración”, dijo Trump, “No estoy contento con la Organización Mundial de la Salud (…) No estoy contento con la Organización Mundial del Comercio”.