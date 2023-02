Stefanos Tsitsipas causa baja del Abierto Mexicano de Tenis

El tenista griego Stefanos Tsitsipas anunció que no podrá participar en la edición 2023 del Abierto Mexicano de Tenis, debido a que sufrió una lesión en el hombro que lo mantendrá fuera de actividades durante algunas semanas.

A través de su cuenta de twitter, los organizadores del evento de tenis informaron que el deportista no podría presentarse en este torneo, sin embargo, a pesar de esta ausencia, todavía hay cuatro participantes que figuran dentro del top-10 del ranking de la ATP.

Stefanos Tsitsipas has withdrawn from the @AbiertoTelcel due to a shoulder injury.

Speedy recovery, @steftsitsipas. We are going to miss you!

— Abierto Mexicano (@AbiertoTelcel) February 22, 2023