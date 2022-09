El pasó de la TT “Javier” deja saldo blanco en Los Cabos

Durante las primeras horas del sábado, se registraron fuertes lluvias en Cabo San Lucas que provocaron el que autoridades activaran uno de los albergues temporales para atender 7 personas, lo mismo en la comunidad de Miraflores y El Campamento, reportando que el saldo en este pasó de la Tormenta Tropical “Javier” fue blanco.

Óscar Leggs Castro, alcalde de Los Cabos, dijo que de los recorridos realizados en el municipio, observaron que las calles quedaron muy afectadas, por lo que personal de Servicios Públicos trabaja en la rehabilitación de vialidades.

En cuanto a sí hubo actos de rapiña en estas lluvias, dijo que no, dejando en claro que esta administración no permitirá este tipo de actos y de registrarse procederán con todo el rigor de la ley.

“Estamos vigilando constantemente cualquier situación que se presente y vamos a actuar de manera inmediata, ya que no se va a permitir de ninguna manera, no se justifica, puesto que todo mundo tendrá comida para 3 días, no se justifica que haya alimento”.