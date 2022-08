¿Fuiste víctima de violación digital y tu información privada se hizo pública?

Una violación digital ocurre cuando tus datos han sido expuestos al público de forma involuntaria por parte de una red social o sitio web en el que registraste información personal y ésta fue vulnerada. Así es como los estafadores obtienen su base de datos para enviar mensajes y correos de “phishing”.

En este contexto, Christa González Robinson, integrante de Defensoras Digitales en Baja California Sur, mencionó una herramienta que será de utilidad para saber si tu información ha sido compartida; se trata de una página segura, www.haveibeenpwned.com, ahí pones el correo electrónico o número telefónico, y ésta te mostrará un desplegado de los sitios que compartieron tus datos.

“Entro y puedo poner un correo electrónico y me sale por ejemplo que la aplicación Canva tuvo un error en su seguridad donde se expuso correos electrónicos y ciudades de residencia, así como contraseñas. Lo que nos toca hacer a nosotros es entrar a esa página con el correo que pusimos, cambiar contraseña o eliminar nuestra cuenta si ya no la utilizamos, porque a veces te salen aplicaciones que no usas desde hace años”, explicó.