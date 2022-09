Turismo no es una prioridad nacional: Alberto Coppel

El marco del Día Internacional del Turismo fue el espacio idóneo para conocer todas esas historias que forman parte de esta grandiosa industria. Con una ponencia magistral titulada “Repensar el Turismo: Los Cabos sus Fortalezas y Retos”, es como el CEO de los Hoteles Pueblos Bonito, Alberto Coppel, resaltó la importancia que tiene el turismo a nivel nacional; sobre todo la relevancia que tiene en la vida económica, social y política de destinos turísticos como Los Cabos.

Alberto Coppel, hotelero con más de 20 años de experiencia dentro de la rama hotelera y turística, explicó que todos los programas o recursos que son dirigidos exclusivamente para la mejora de esta industria deben ser aplicados siempre con la mayor transparencia posible. Referente al nuevo aprovechamiento de Saneamiento Ambiental que se está operando en el destino, el representante hotelero resaltó que este esfuerzo es bien recibido por la iniciativa privada, pero que los recursos deben aplicarse en áreas dónde se registra mayor rezago social.

“Pepe” Coppel como es conocido dentro del mundo turístico, explicó que los gobiernos no le han dado el valor y la importancia necesaria a la industria; señalando que uno de los errores más grandes que se ha tenido, es eliminar del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) el cual mantenía la marca de México en el panorama del mundo turístico.

“Le falta mucho todavía a los gobiernos, y no hablo nada más de los gobiernos municipales y estatales; el gobierno federal también, y no solo de este sexenio, te hablo de muchos gobiernos anteriores, ¿Pues cuantas veces han querido eliminar la Secretaría de Turismo? No se pone al turismo como una prioridad nacional, y aún así hemos avanzado, imagínate el día que sea una prioridad nacional”, dijo.