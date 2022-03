Los turistas deben contribuir por venir al destino

Christián Agúndez, diputado local de Baja California Sur, por el Partido del Trabajo dio a conocer que los turistas desde luego deben hacer su contribución al venir a la entidad, misma que es una cantidad mínima en comparación con otros estados del país vecino en el que cobran un impuesto mucho más elevado, en el caso de Los Cabos se requiere una inyección de recursos para atender el serio rezago social y dar soluciones a corto plazo y no para cuando “nos toque”, dijo el legislador.

Explicó que estos 2 impuestos de aprovechamiento, uno que es el del turista aprobado en el gobierno anterior y este de derecho ambiental, aseverando que el primero es el cobro de 350 pesos, predestinado para cada turista extranjero y el segundo consiste en el 35% del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), misma que está en los 96.22, recurso que irá destinado a cuestiones ambientales.

Detalló que los 3.5 millones de turistas que llegan puedan realizar una aportación para poder solucionar el serio rezago social que prevalece en el municipio.

“El problema de Los Cabos no va a dejar de cesar, si no nos involucramos todos y eso es, incluyendo a los turistas así que el derecho al saneamiento ambiental, creo que va a hacer una buena aportación aunque sea mínima; sí llegas a los Ángeles California sabes que te cobran impuestos y no son 35 pesos mexicanos, es mucho más, pero aquí las condiciones es poder realizar esta iniciativa que ya se promovió y se publicó para poderle aportar un poquito al destino, sí lo necesitamos y sí es necesario poder tener este tipo de soluciones a corto plazo y no para cuando nos toque”.