Twitter dice adiós a sus 280 caracteres

Este miércoles, Twitter dijo adiós a sus 280 caracteres distintivos, permitiendo a partir de ahora escribir publicaciones con una extensión de hasta 4,000 caracteres, sin embargo, la función estará únicamente disponible para los usuarios de Twitter Blue, es decir a sus subscriptores de pago. Es así que de ahora en adelante, aquellos que sean parte de este privilegiado grupo, podrán expresarse con más palabras.

Asimismo, la plataforma aclaró que respecto a la vista previa de cada tuit, este será al habitual de 280 caracteres, por lo que para ver la información completa bastará con hacer clic en “Ver más”. Si bien los únicos que podrán crear publicaciones largas serán los usuarios de pago, todos podrán ver, responder, citar y retwittear dicho post.

more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more… https://t.co/0mcFJ1wwZK

— Twitter (@Twitter) February 8, 2023