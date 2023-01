Video: Tyre Nichols, el hombre que murió brutalmente por cinco policías

A veinte días de la mortal golpiza que cinco policías de Memphis, Tennessee le propinaron al ciudadano afroamericano Tyre Nichols, salieron a la luz dos videos en los que se puede observar la brutalidad extrema con la que los uniformados sometieron al joven.

Demetrius Haley, Desmond Mills Jr., Emmitt Martin III, Justin Smith y Tadarrius Bean son los nombres de los cinco agentes aforamericanos que detuvieron a Nichols el día siete de enero, presuntamente, por infringir una ley de tránsito.

En las grabaciones que fueron tomadas por cámaras corporales y de seguridad, se observa cómo los policías acorralan al joven junto a su vehículo antes de que este logré zafarse y salir corriendo; posteriormente, tras una intensa persecución el hombre es alcanzado por los cinco agentes, quienes lo golpean en repetidas ocasiones a puño cerrado, le lanzan patadas, descargan sus pistolas eléctricas contra él y lo rocían con gas pimienta.

También se puede ver cómo el hombre maniatado yace inmóvil sobre el suelo, mientras recibe las agresiones de los agentes.

No obstante, la inhumanidad de los uniformados no terminó ahí, pues se informó que el joven de 29 años permaneció en el asfalto sollozando y llamando a su madre por alrededor de 22 minutos en lo que la ambulancia llegaba al sitio, esto debido a que presentaba dificultades para respirar. Todo esto sucedió mientras los cinco afrodescendientes se reían de él.

A pesar de haber sido trasladado a un hospital de la ciudad, Tyre murió el día 10 de enero a causa de un sangrado extenso producto de los golpes, según reveló la autopsia.

Tras su muerte, la jefa de la policía de Memphis, Cerelyn Davis, declaró que no había ningún motivo ni prueba para la detención de Nichols, pues no habían encontrado ningún indicio que confirmara que el joven había cometido una infracción o violado la ley. Asimismo, aseguró que su muerte no se trató de un error profesional sino de una falta de humanidad y confirmó que los cinco agentes habían sido despedidos tras el hecho, por lo que ahora enfrentan cargos por asesinato en segundo grado, secuestro, opresión oficial y agresión con agravantes.

