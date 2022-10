Tapizan la UABCS con carteles señalando a maestro misógino

Esta mañana fueron colocados decenas de letreros en el área de humanidades de la UABCS en La Paz. Los cuales llaman a la igualdad de género, que no se encubra a los maestros misóginos, así mismo señalan “no permitiremos más acoso” y “la opinión de las alumnas no es una falta de respeto“.

Los alumnos de 4 semestres se unieron para colocar las cartulinas y hojas impresas que señalan a uno de los maestros por presuntamente realizar comentarios misóginos en clase e impartirles lecturas que hacen mención a actos de violacion.

Por su parte, el rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, Dante Salgado, dijo que ya se encuentran trabajando con la denuncia formal que se interpuso por parte de los estudiantes junto con los protocolos de acción al interior de la institución.