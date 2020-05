UABCS implementa mecanismos para continuar con su proceso de nuevo ingreso

La Paz.-La Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) anunció una serie de medidas para avanzar en el proceso para estudiantes de nuevo ingreso, entre las que destaca un nuevo periodo para registro de ingreso al examen de admisión, mencionó Lorena Pérez, directora de Servicios Escolares de dicha institución.

Este nuevo periodo para completar la etapa 2 de su proceso de admisión será del 7 al 14 de mayo, y consiste en el registro y descarga del pase al examen EXANI-II, al cual podrán acceder quienes hayan concluido satisfactoriamente con la etapa 1.

Los aspirantes deberán ingresar a la página www.uabcs.mx, una vez allí, deben teclear su Número de Identificación de Aspirante, y si el estatus aparece como “Etapa no realizada”, tendrán que seleccionar la opción para entrar al registro al examen Ceneval y llenar los datos que se requieren.

Al finalizar, el sistema debe generar el Pase de Ingreso al Examen, mismo que será necesario imprimir, guardar en formato PDF o capturar en imagen, pues es la evidencia en físico de que el procedimiento fue completado exitosamente.

Mientras que señaló que de manera tentativa está establecido el 27 de junio para presentar el examen Ceneval de nuevo ingreso.

También explicó la imposibilidad de abrir un nuevo periodo de pre registro debido a que actualmente se está trabajando con una población focalizada, y no pueden añadir más aspirantes, mientras que recalcó que es de suma importancia que los aspirantes cumplan con la etapa 2 del proceso, si no, también es imposible considerarlos como potenciales alumnos.

“Es importante que generen su pase de ingreso al examen porque con ese pase se genera un Folio Ceneval y es el único medio con el que la universidad puede admitir o no a un aspirante, por eso es muy importante que lo hagan”.

Finalmente mencionó que hay probabilidades de que los pagos correspondientes a las inscripciones sufran algunas modificaciones como prórrogas, e invitó a los alumnos a seguir de cerca la información que genere la universidad en las próximas fechas.

“Eso sí lo tenemos ya pensado, de hecho va a tener que prorrogar un poquito el periodo de las inscripciones pero eso tampoco nos va causar algún lío con el inicio o término del próximo semestre, sino que habrá que estar atento a los avisos oficiales nada más”.