UABCS Los Cabos alfabetiza y da clases de inglés en comedores comunitarios

La Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), Campus Los Cabos, dio a conocer que, de manera conjunta con la Asociación Civil Feeding Los Cabos Kids y el Instituto Municipal de Asuntos Indígenas y Afromexicanos del municipio (IMAIA), están impulsando un programa local para alfabetizar e incluso enseñar inglés básico a los niños y adultos que acuden a los comedores comunitarios que hay en la localidad cabeña.

De acuerdo con Margarita Alvarado Méndez, docente de la UABCS, el objetivo de la iniciativa es apoyar a la población de Los Cabos con rezago educativo, esto para que cuenten con herramientas que les permitan tener un mayor aprovechamiento académico, siendo esto parte de la responsabilidad social de la institución y para ello trabajan en conjunto con el Ayuntamiento y la sociedad civil.

“Es un trabajo colaborativo por que hay muchas necesidades, principalmente con niños de la comunidad que no tienen un proceso de alfabetización, no tienen una escuela o si la tienen a veces pueden ir, a veces no, esa es una de las problemáticas detectadas; al ir a la alfabetización de esos niños se detectó que hay muchos niños en rezago académico”, expresó la docente.