La UABCS realizará inversión para incrementar oferta educativa y matrícula en Los Cabos

La Universidad Autónoma de Baja California Sur tiene el compromiso en un lapso breve que no deba exceder de tres años realizar inversiones muy concretas para incrementar la oferta educativa y matrícula y abrir oportunidades de educación superior de manera más consolidada y amplia en el municipio de Los Cabos.

Así lo informó el rector de la Máxima Casa de Estudios, Dante Salgado, en el marco de su visita al municipio de Los Cabos para recibir la donación de dos terrenos uno en San José del Cabo y otro en La Ribera por parte de la alcaldesa Armida Castro Guzmán y el síndico Alejandro Fernández.

En entrevista para CPS Noticias, indicó el rector que están de visita para cerrar una parte del protocolo jurídico que tiene que ver con la donación de dos predios uno de hectárea y media en Cabo San Lucas y otro de dos hectáreas en La Ribera, con el objeto de que esta institución pueda seguir avanzando en el objetivo de consolidar a la universidad autónoma en el municipio de Los Cabos.

“La idea que tenemos nosotros es que el campus de Los Cabos debe necesariamente establecer subsedes en el municipio, el nombre que tenemos en el campus es Los Cabos pensado no solo en Cabo San Lucas y está platicado con autoridades municipales, tiene que ver con San José del Cabo y eventualmente en La Ribera y hay pláticas para futura donación de otro terreno en San José del Cabo.

“Con este apoyo del municipio de Los Cabos, de la alcaldesa Armida Castro damos un paso muy relevante para avanzar en este propósito de ampliación de la universidad y hay que decirlo es una inversión social y agradecemos y apreciamos que este municipio haya tenido muy claro este objetivo y no porque se de en las últimas horas de la gestión no significa que no se hubiese atendido, se vino trabajando con calma y mi gratitud para este ayuntamiento, el síndico Alejandro Fernández y el cuerpo edilicio y la universidad debe responder en muy breve tiempo”