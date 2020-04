Uber implementará restricciones en sus viajes por fase 3 de COVID-19

Foto: Archivo

Conductores de UBER podrán incluso cancelar viajes cuando detecten un traslado de más de una persona o que sea para una actividad no esencial

Baja California Sur.- Los conductores de UBER en la ciudad de La Paz, están trabajando para implementar las medidas sanitarias en su servicio de traslados como la sana distancia, la desinfección de manos y el uso de cubrebocas, esto en colaboración con las autoridades correspondientes, mencionó Camilo Torres Mejía, quien es director de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de La Paz.

“Incluso estamos trabajando con los de UBER, ya acordamos que en el día ya saben cuales son las restricciones, como lo son la desinfección de manos y sana distancia”, explicó.

También señaló que, debido a las nuevas medidas anunciadas por la fase 3 de la pandemia en Baja California Sur, actualmente están implementando un mecanismo para realizar únicamente viajes esenciales después de las 22:00 horas y con solo una persona a bordo, “en la noche ya instalaron un operativo para que puedan platicar con el usuario antes de ir a dar el servicio para saber si lo que van a hacer es una acción prioritaria o no”.

“Lo fundamental es que no se hagan viajes que no sean prioritarios y que no suban a más de una persona al carro, que porten su cubrebocas, etc. y ellos lo entienden muy bien”, mencionó, ya que todos los conductores de UBER están notificados de estas acciones con la intención de que no incurran en el incumplimiento de alguna medida.

Finalmente, añadió que los conductores de UBER podrán incluso cancelar viajes cuando detecten un traslado de más de una persona o que sea para una actividad no esencial después de las 22:00 horas, “se supone que el acuerdo es que ellos si no es un viaje prioritario, ellos no lo atienden”.