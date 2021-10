“¡Ugh!, son mexicanos”: denuncian racismo en baile escolar

Una escuela católica en Chicago se disculpó y dijo estar investigando acusaciones de que algunos de sus estudiantes estuvieron involucrados en un acto racista durante un baile escolar.

Elizabeth Pacheco y Maia Treviño, estudiantes de 18 años de la escuela Marist High School, en el vecindario de Mount Greenwood, contaron al Chicago Sun-Times que algunos de sus compañeros se arrodillaron e hicieron comentarios burlones sobre los mexicanos cuando el DJ puso la canción “Payaso de Rodeo”.

Los hechos ocurrieron el sábado pasado, cuando el equipo de fútbol americano de la escuela derrotó al de Montini Catholic High School 34-0. Por la noche, cientos de estudiantes acudieron al baile de celebración, que se realizó en el campo que está afuera de la escuela.

Alrededor de una hora después de iniciado el baila, el DJ puso la canción “Payaso de Rodeo”.

Pacheco y Treviño se pararon a bailar. Sin embargo, quedaron sorprendidas cuando varios de sus compañeros se arrodillaron al centro de la pista de baile, en una aparente protesta.

Algunos comenzaron a lanzar: “Boo”, mientras que otros se colocaron en la línea de baile, para impedir que continuara. Tanto Pacheco como Treviño, ambas de ascendencia mexicana, escucharon a un estudiante decir: “Ugh, son mexicanos”.

Pacheco subió el video a su cuenta de Instagram, con la siguiente leyenda:

Hasta este martes, el video tenía más de 232 mil reproducciones.

En un comunicado, citado por el mismo Sun-Times, la escuela marista dijo:

Como parte de la investigación, la escuela explicó que habló con el DJ y que, al parecer, los estudiantes se arrodillaron como una manera de indicar que querían que se cambiara la canción, algo que también habría ocurrido con otras canciones. Según las pesquisas, los estudiantes se pararon a bailar en otras canciones en español.

“Aunque estos son los hechos, reconocemos que hay estudiantes que vieron este video o estaban en el baile que se sintieron lastimados por estas acciones. Los maristas somos una familia… el hecho de que hubo estudiantes que se fueron del baile lastimados por lo que vieron nos muestra que hay trabajo por hacer”.

“Intento entender su punto de vista. Pero cuando hay algo que está tan mal que se dirige a ti y a tu comunidad, es realmente molesto. Ya no puedo verlos de la misma manera”, dijo Pacheco al Sun-Times.

“Nunca pensé que eso me pasaría a mí, especialmente en una escuela donde me sentía segura y apreciada y con amigos, a quienes consideraba mis amigos. Verlos arrodillarse y faltarle al respeto a lo que soy… y a la cultura que represento… no se siente bien”.