Última llamada de construir escenarios de triunfo para el PRI y no desaparecer

Aseguró Jesús Flores, tras no descartar ir en alianza con otros partidos, incluso el PAN

San José del Cabo.- El Partido Revolucionario Institucional tiene hoy rumbo al 2021 la última llamada para construir escenarios de competencia, de victoria electoral, pero si no se es capaz de ello, el PRI está destinado a desparecer, advirtió el dirigente del sector popular del partido, Jesús Flores Romero, tras no descartar la posibilidad de ir alianza con otros partidos incluso con Acción Nacional.

“Si no somos capaces de construir esos escenarios el PRI está destinado a desaparecer, creo que en ese escenario que trae el dirigente nacional Alejandro Moreno de hoy construir ese tipo de escenarios para poder competir con nuestros adversarios, tenemos la posibilidad real como partido político de exhibir lo que no se está cumpliendo, de exhibir que no se lograron expectativas de todo lo que se prometió”, refirió.

Al preguntarle si se ven los priistas para el 2021 ir de la mano con el PAN, respondió que lo que debe hacer primero el PRI es generar la comunicación con su militancia, luego hacer alianzas con los ciudadanos y en ese enfoque, construir los escenarios necesarios que se tengan que llevar a cabo con otras fuerzas políticas para competir y poder generar la intención sana de que los sudcalifornianos, pero sobre todo cabeños, quieren tener gobiernos cercanos a sus necesidades.

Sostuvo que hoy tiene el partido tricolor un escenario como pocas veces había tenido, la gran fortaleza del ser oposición, el Gobierno del Estado, federal y ayuntamiento son gobiernos contrarios a la formación priista, con diferente rumbo ideológico y de forma de hacer gobierno, “ es nuestra mayor fortaleza, y hasta el momento se había desaprovechado porque la dirigencia priista no se había activado, no había abanderado causas, ni hecho señalamientos, esa es la tarea, exhibir que las grandes expectativas que prometió Morena y no las ha cumplido.

“Hoy tenemos la posibilidad real como partido político de exhibir lo que no se está cumpliendo, de exhibir que no se lograron expectativas de todo lo que se prometió y es Los Cabos más conocido por sus escándalos que por sus logros, en el actual Cabildo se observa falta de oficio político, falta de cabildeo, de conocimiento, falta de capacidad y experiencia y ánimo regidores, eso demuestra lo que realmente pasa, un Cabildo sin control y sin brújula”, acotó.

-¿Se ven con panistas en los comicios del 2021?

– ‘’Debe de ser con quien se tengan que hacer las alianzas, incluyendo todos los partidos políticos con los que se ha podido platicar y sobre la marcha, la posibilidad de construir alianzas, eso no se va a decidir ahora, construir de aquí a los tiempos que marca la propia ley de registros, y en esa medida ver la posibilidad construir alianzas, con otros partidos políticos, lo hemos hecho con otras elecciones y no veo porqué no en el 2021’’.