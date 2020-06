Un 35% de empresas podrán iniciar actividades con nueva semaforización: Canaco La Paz

Una de las acciones que contribuirá de alguna manera a la reactivación de las empresas con la entrada a la nueva normalidad serán los recién anunciados créditos a través de Nafin

La Paz.-La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en La Paz (Canaco Servytur La Paz) estima que un 35% de las empresas podría iniciar actividades acorde con la nueva semaforización anunciada por el Gobierno estatal.

En ese sentido, Alonso Gutiérrez Martínez presidente de Canaco La Paz, precisó que ante la entrada a la nueva normalidad será sumamente importante que las empresas cumplan con los protocolos de salud y con ello garantizar la operatividad de éstas.

“Ahorita debe haber alrededor de un 60- 65 por ciento de las empresas ya funcionando, estamos hablando de un sector de 35% donde entra principalmente el turismo, restaurantes y otros giros que no son esenciales y que no van ligados a la construcción y la minería, sin embargo, son los que están trabajando los protocolos de salud que es lo más importante cumplir para que a la hora de salir a operar no tenga ningún inconveniente con la autoridad y cumpla con todos los requisitos”, adelantó.

Gutiérrez Martínez indicó que otra de las acciones que contribuirá de alguna manera a la reactivación de las empresas con la entrada a la nueva normalidad serán los recién anunciados créditos a través de Nafin, y un número importante de empresas se encuentran a la espera de un lapso no mayor a 15 días para recibir los financiamientos.

“Van a soltar apoyos financieros a través de Nafin, Gobierno del Estado y la Banca Comercial en préstamos desde 50 mil hasta 500 mil para empresas PyME, eso de alguna manera viene a dar oxígeno a las empresas, a dar financiamiento para salir con recursos que puedas aplicar en el personal, en mercancía, hacerle frente a diversas deudas para reabrir nuestro negocio y estar en la nueva normalidad vendiendo nuestros productos”, dijo.

El Presidente de Canaco La Paz compartió que, desde Canaco continúan brindando asesoría jurídica, financiera y legal a las empresas, por lo que de existir dudas, las empresas pueden acceder a la página www.CanacoLaPaz.com en la sección Covid-19 en la que podrán además consultar la información que surge para el ramo empresarial o bien a través del número de teléfono 612 15 15120.