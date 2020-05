Un 55% de reservaciones de marzo, abril y mayo en Los Cabos se espera para agosto y septiembre: Rodrigo Esponda

San José del Cabo.– Rodrigo Esponda Cascajares, director del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca) destacó que se continúan realizando mesas de trabajo con el Municipio a fin de integrar protocolos para el golf, pesca deportiva, restaurantes, actividades marítimas y muchas otras relacionadas con el turismo con la finalidad de tener un manual de destino completo, esto lo expuso ante un grupo de empresarios, a los cuales les destacó la coordinación que existe entre todos los sectores del turismo con la iniciativa privada para colaborar por una sola marca final que es el destino; además, les compartió las 5 fases que tienen proyectadas para la reactivación del turismo, en donde destacó que para el mes de agosto y septiembre esperan la llegada de los grupos que habían reservado para los meses pasados de marzo, abril y mayo.

“No tendría sentido tener en los hoteles estándares estrictos de calidad y que un turista al llegar al aeropuerto experimentara alguna vivencia desagradable o que saliera a algún restaurante y viera que la gente no está aplicando los debidos protocolos, eso no le beneficia al destino, por lo que se ha realizado un consenso para trabajar todos de manera unificada. Hay una flexibilidad en la política de reservaciones, que ahora es una marca que en toda la industria turística se maneja, las líneas aéreas permiten ahora cambiar así como en las hoteleras, de igual forma existe una comunicación muy estrecha con los socios y finalmente se tiene el protocolo del destino”.

Destacó que en Los Cabos se está realizando el caso opuesto al que se llevó a cabo en Quintana Roo, en donde las autoridades de salud establecieron 125 criterios que deben ser cumplidos por algunos comercios y luego realizan una revisión aleatoria para ver quienes sí los están cumpliendo y sancionar a los que no:

“Lo que se está haciendo en Los Cabos es lo opuesto, es decir, el sector privado así como las distintas cámaras y agrupaciones diseñaron un manual con lineamientos internacionales con la información de la Asociación de Hoteles de California que es nuestro mercado primario, ya que las cadenas internacionales crearon un protocolo que debe ser cumplido por los hoteles y después se fue con la autoridad para que lo verificara y obviamente lo hicieron una norma, adicionalmente se tiene la certificación Punto Limpio la cual es a nivel federal y se está trabajando para que todos los sectores puedan irse certificando, algunos restaurantes incluso ya tenían la certificación de Punto Limpio que fue realizada después del H1N1 y que incorpora 420 criterios que deben cumplir los comercios dentro de la categoría 390 en donde viene un certificador independiente”.

Además, señaló que se está buscando adicionalmente una validación internacional como destino; por igual forma reveló que se han establecido 5 fases para la reactivación del destino en el momento que las autoridades lo permitan:

“La fase 1 durará 15 días en donde se empezará con una mínima llegada de pasajeros porque así se está manejando la demanda, y desde luego se estarán implementando los manuales y protocolos en el destino, tendrá además que hacerse todo un trabajo de comunicación promocionando estos estándares que nos corresponde a nosotros como Fiturca, consideramos que va a ser una estrategia crítica que los primeros visitantes que lleguen al destino vean estos protocolos y a su vez podamos usar esos testimonios como un vehículo de comunicación de lo que está sucediendo en el destino con esta nueva normalidad. Fase 2: Aeropuerto Internacional de Los Cabos, su terminal 2 estaba en proceso de renovación y se está terminando de trabajar ya que aprovecharon el tiempo que ha estado cerrada para realizar los trabajos que se tenían programados, por lo que en julio volverá a abrirse ya con todas sus operaciones; además en esta fase pensamos que vamos a tener las primeras llegadas del mercado nacional ya que es verano para este mercado, y de ahí podemos ir desarrollando una serie de estrategias, no por precio como lo está haciendo Cancún al 2X1, ya que sabemos que existe una demanda de propietarios de tiempo compartido que quieren regresar a realizar algunas actividades como el golf”.

La fase 3 que se estará ejecutando entre agosto y septiembre, destacó se tiene la información que el 55% de los grupos que se tenían programados para marzo, abril y mayo de este año como bodas y otros grupos pequeños, corporativos, se estarán realizando, ello dijo, se sabe porque se han realizado encuestas con los diversos hoteles, reiterando que en agosto y septiembre la mayoría de los grupos son pequeños lo cual es una nueva tendencia, menos de 50 personas, que se llevarán a cabo con todas las restricciones y protocolos.

“La fase 4 es quizá la parte más crítica, ya que es nuestro tradicional inicio de la temporada alta en octubre, noviembre y diciembre, se tiene el torneo de pesca Bisbee’s, nos mantenemos en conversación con ellos y está confirmado para realizarse este año, va a ser muy buen evento, de hecho seguimos en comunicación con los operadores canadienses quienes estarán regresando en el otoño, ahorita están totalmente cerrados, no es como en Estados Unidos que aunque tiene nivel 4 se permite volar entre los países, en el caso de Canadá existe una restricción total, no hay una conectividad directa y no se les permite a los canadienses salir, lo mismo se replica en el caso de Reino Unido quienes están en cuarentena, por lo que consideramos que ahí vamos a tener un mercado de viajero de lujo, porque desde la fase 1 hemos visto que existe una demanda pequeña de familias o grupos, parejas o amigos que han venido el destino, confían en él y están listos para venir de manera inmediata a hospedarse en alguna villa o espacio pequeño con grandes experiencias”.

La fase 5, destacó, entra en acción hasta el 2021, esperando tener el 60% de la conectividad restablecida en el destino y de ahí una normalización a lo largo del año, todos estos datos, indicó, son de acuerdo al análisis realizado por parte de la Asociación de Hoteles de Los Cabos (AHLC) de cómo se irá incorporando el flujo de inventario en cada fase, destacando que dichas cifras pueden cambiar.