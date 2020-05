Un aliciente el considerar la construcción como actividad esencial y pronto reinicie actividad productiva: Canacintra

San José del Cabo.- El presidente de Canacintra Los Cabos, Ricardo Davis Smith, consideró como un aliciente el que el sector de la construcción se haya declarado como actividad esencial y esto significa un próximo regreso a la actividad productiva, sin embargo, hizo mención que el regreso deberá ser cumpliendo con medidas sanitarias estrictas para que no represente un riesgo a la salud de la población.

Señaló en entrevista que Canacintra Los Cabos ha venido trabajando de manera virtual y buscando la forma de contar con un mecanismo, reglas para que se ajusten a las mismas empresas y sus trabajadores.

“Para la gente que transformamos la materia prima en block, fierro, carpintería, concreto, que dependemos del mercado de la construcción, esta es una muy buena noticia pues se prevé que muy pronto se reactivarán las empresas y muchos de los asociados”, puntualizó.

“Vemos con aliento, con ánimo esta situación de ir regresando a la actividad de manera gradual, por etapas, pero hay que insistir en que debemos ser muy responsables los empresarios de buscar la manera que nuestros trabajadores no vayan a caer en contagios”.

Este regreso precisó, se manejará con cambios y cuidando cuatro rubros: primero el transporte, la entrada y salida a las áreas de trabajo, el área de trabajo y área donde viven los trabajadores.

Por eso dijo que están trabajando en un manual de cómo van a operar de manera segura, porque al no haber un manual de autoridad federal de la Coepris, “debemos irlo haciendo nosotros, buscaremos una reunión con la titular de Ccoepris Blanca Pulido, para presentarle la idea de tener nuestros propios manuales para reabrir la actividad de forma segura.