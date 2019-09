Un desastre en Los Cabos la movilidad, no mas a largas a la pretendida Ley en la materia, ingenieros y arquitectos

En contra que del Consejo Municipal Transporte se salga con mas aplazamientos a la Ley de Movilidad

San José del Cabo.-Con respecto a la iniciativa de ley de movilidad, el Colegio de Ingenieros y de Arquitectos coincidieron que ya es urgente que se apruebe dicha iniciativa, esto luego de que se ha informado que en una reunión a realizarse este martes, se pretende que el Consejo Municipal del Transporte se pronuncie para que sea aplazada.

Ambas agrupaciones hicieron un llamado urgente a los diputados del Congreso de Baja California Sur, se analice y apruebe la Ley de Movilidad en beneficio de los ciudadanos de la entidad.

‘’Ya hemos trabajado en diferentes foros sobre la Ley de Movilidad; y es que ésta no trata solo de Uber, sino se refiere también a las calles completas, a la movilidad peatonal, dicha ley es muy importante; que la verdad no sé qué está pasando ahí con el Congreso, con los diputados que deben ya de sacar esta ley, ya se había pronunciado que se había aplazado, volvieron a dar otro tiempo. Nosotros como Colegios emitimos en su momento las opiniones y el no sacar la Ley ha dado pie a que se den incidentes graves en el municipio de Los Cabos del conflicto Uber y taxistas, dando una muy mala imagen y es algo que no es bueno para la sociedad, tiene que tomarse ya una decisión’’.

Gilberto Lira, presidente del Colegio de Ingenieros en Los Cabos, reiteró que ya es tiempo que se analice y autorice la ley de movilidad.

‘’Es muy importante que ya se revise, dictamine y autorice la Ley de Movilidad por el bien de los sudcalifornianos; ya tiene bastante tiempo en revisión, no tiene motivo alguno para que no se puede autorizar. Nos urge la Ley de Movilidad, ya que en Los Cabos es un desastre la movilidad, es muy importante que los legisladores se pongan a trabajar y la autoricen y no posponerla nuevamente, de no ser así los afectados serán los ciudadanos”.