Un no rotundo a la intentona de querer comercializar el dorado: Héctor Güereña

Reconoció ante el Grupo Madrugadores trabajo periodístico de Tribuna de Los Cabos sobre intentona de querer comercializar el dorado y sus repercusiones a BCS

San José del Cabo.- Tras externar su rechazo enérgico a la intentona de querer comercializar el dorado, el integrante del Grupo Madrugadores de Los Cabos, hizo extensivo un reconocimiento a Tribuna de Los Cabos por el amplio reportaje publicado ayer miércoles sobre el tema de la afectación de esta medida a la pesca deportiva y lo que favorecería a incrementar la presencia de barcos depredadores en costas de Los Cabos.

Antes de iniciar la reunión del Grupo Madrugadores de Los Cabos, Güereña Cota pidió la palabra para hacer público este reconocimiento al medio periodístico.

“Un reconocimiento a Tribuna de Los Cabos, por la edición de este miércoles, darle gracias a la empresa Tribuna de Los Cabos, de este reportaje importantísimo, todos ustedes deben tener y leer el periódico de hoy porque le dedican cuatro páginas completas a este asunto de la intentona contra la pesca deportiva, que es un asunto de vital importancia en nuestra vida, de la comunidad de Los Cabos y todo Baja California y todo México, muchas gracias por escucharme”.

Sobre esta intentona por parte del diputado federal Maximiliano Ruiz, presidente de la Comisión de Pesca y Acuacultura, subrayó: “hemos estado en esto desde que inicié a trabajar en Palmilla con Abelardo Rodríguez en 1966, tiempo en que yo advertía que ya no permitiera que las embarcaciones que salen a pescar si no sacaban un marlin no tenían que pagar el costo de la salida de la embarcación a pescar, en ese tiempo yo le sugerí enfáticamente que cancelara esa propuesta de ese incentivo, porque los japoneses ya estaban depredando el marlin en ese tiempo en 1966 ya tenían a los buques, empresas empacadoras en el mar, ya no estábamos sacando marlin, ya las lanchas venían a llevarse a los picudos, esto sucede más seguido, mucho más ocurrirá si pasa esa iniciativa”, observó.

Dijo que por supuesto que se suma a este rechazo generalizado de diversos sectores, de que se comercialice el dorado porque estamos en contra de que estén depredando nuestra pesca deportiva, porque se agravaría aún más la depredación de manera irracional de nuestro patrimonio del Golfo de California, concluyó.