Un paso importante incrementar sanciones para delitos sexuales y violencia familiar en BCS: Lorena Cortés

“Específicamente en Los Cabos es un tema que nos tiene trabajando; a través de la última década hemos visto que crece, e implementamos acciones para que esto pueda disminuir, no va a ser de otra manera. No sólo es necesaria la sanción, sino también que se atienda a la persona agresora para que reciba un tratamiento y frene el nivel de agresión”.

Asimismo, reiteró que para las mujeres agraviadas es necesario que no sólo se brinde una solución al problema, sino que se les apoye con atención psicológica y todo lo necesario para enfrentar lo que conlleva ser víctima de la agresión.

La violencia familiar no se refiere a que se propicie solamente al interior de la casa, en donde se encuentra el núcleo familiar de papá, mamá e hijos, sino cualquier lazo consanguíneo o no; y la violencia se ejerza o no dentro de la casa, puede ser en vía pública.

Por otra parte, enfatizó la importancia del aumento de penalidad en delitos sexuales, “Que se aumenten las penas para los delitos sexuales; es bien importante que se observe este tema, porque muchas veces se abren carpetas de investigación que no concluyen, abandonan las investigaciones o quienes ya se les sentencia tienen una pena que cubrir y se les minimiza “indicó.

En lo que respecta a las lesiones contra mujeres por razones de género, manifestó que es un problema adherido a la cultura patriarcal en la que se ha educado a la ciudadanía.

Para finalizar, reafirmó que en la vía pública las mujeres constantemente están siendo agraviadas por acoso; especificó que las mujeres no son cosas, sino seres humanos al igual que los hombres, por lo tanto debe de existir un respeto, es precisamente con los “piropos” donde se inicia con la violencia que acaba hasta en la muerte.