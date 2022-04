Un reto mantener las certificaciones “Blue Flag”: Empresarios

“Blue Flag” es un distintivo que indica que una playa de cualquier destino está certificado como un espacio libre de desechos sólidos; además de que cuenta con toda la infraestructura necesaria para que sus bañistas puedan disfrutar sin problema alguno de este espacio.

Los Cabos cuenta con 192 kilómetros de litoral, dónde se cuenta con 22 playas certificadas; de ellas 12 se encuentran ubicadas en la playa “El Médano”. En la última revisión por parte de “Blue Flag”, el destino turístico pasó de “panzazo”; lo cual tuvo un impacto en los empresarios de la zona quienes implementarán nuevas estrategias para mantener la playa en óptimas condiciones y, con ello, evitar que se pierda tan importante distintivo, detalló el presidente de la Asociación de Empresarios de la Playa El Médano.

“Para que precisamente la próxima revisión, nosotros estemos mostrando el trabajo que se hace día con día. Aquí lo importante no es que la playa esté certificada, eso ya lo logramos en su momento: el tema que nos embarga en este momento es mantener una certificación trabajando, no porque viene una supervisión o fiscalización, si no porque tenemos que honrar la confianza que se nos deposita en todos nosotros. Es por ello que todos los representantes de hoteles, restaurantes que estuvieron con nosotros en esta reunión tan interesante; estuvimos unificando criterios y mejores prácticas.