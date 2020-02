Una reliquia religiosa de 100 años es el Niño Dios que conserva la familia Aguilar Villagrán

Cabo San Lucas.- En la celebración del Día de La Candelaria, destaca la figura del Niño Dios del tamaño de un bebé, el cual es cargado por su propietaria y que año con año sigue con la tradición de llevarlo a la iglesia.

Para la familia Aguilar Villagrán, el seguir con una tradición como es la presentación del Niño Dios en el Día de La Candelaria, sigue vigente y más por ser una reliquia de cien años.

Ataviado con su traje azul rey, es llevado a la iglesia por Fátima Villagrán de Aguilar, quien señaló que tiene su historia y sostiene, “hace cien años mi familia, los Villagrán vivían en Hidalgo, pero fue mi tío bisabuelo Julián Villagrán quien lo compró y se lo regaló a su sobrina que es mi tía abuela Martha, ella se fue a vivir a Huatabampo Sonora, trayendo al niño Dios y a parte de la familia”.

“El niño Dios tiene más de cien años, fue elaborado por artesanos de Huichapan Hidalgo, es una tradición familiar que cada 24 diciembre se le ponía su altar y se le vestía, pero era importante que cada dos de febrero también se le vestía especialmente para la fecha, y siempre con un ropón blanco’’.

Como dato especial, Villagrán Otero añadió, “también se le hacía piñata el Día del Niño en Sonora, luego mi tía Martha, que ya estaba grande, lo dejó de hacer, pero recuerdo que lo vestía de médico, angelito, del Sagrado Corazón, y de varios trajes’’.

“Duró con mi tía hasta los noventa y tres años que ella vivió, de ahí mi papá se quedó con él, pero yo me vine a Los Cabos, me casé hace quince años y me lo trajo mi papá, Rafael Villagrán’’.

“Decidió regalármelo por ser la única mujer, antes mi papá lo llevó a restaurar de pintura con don Manuelito, que es muy querido en Huatabampo, desde entonces he seguido con la tradición de la familia, que es vestirlo’’.

“Le he puesto trajes de San Judas, de guadalupano, lo llevo cada dos de febrero a la iglesia; esa es la historia de este bello Niño Dios que ha sido el mejor regalo que me pudieron haber dado mis papás, porque es una reliquia familiar que atesoro enormemente’’.