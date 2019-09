Una vez más Conapesca es autoritaria y toma decisiones de escritorio contra, Los Cabos: sector empresarial

Cabo San Lucas.- Julio Castillo Gómez, presidente ejecutivo del Consejo Coordinador de Los Cabos (CCC), dio a conocer que es sorprendente que se dé a conocer de esta manera el proyecto de Acuacultura en la zona de El Tule y en el que una vez más La Comisión Nacional de Pesca (Conapesca), instancia federal, da permisos en un escritorio sin tomar en cuenta la vocación del destino y la opinión de las autoridades locales, por lo que hizo el llamado al Jefe del Ejecutivo federal para que atienda el caso.

“No toman en cuenta la opinión del Estado ni la deI Municipio, como tampoco lo relacionado al impacto ambiental, económico, visual, ni siquiera consideran la opinión de los sectores, una vez más se repite la historia de siempre y curiosamente con la misma dependencia, van 4 sexenios seguidos con tres gobiernos diferentes y la actuación de esta instancia no ha cambiado en nada es la misma de siempre, autoritaria, debido a que no contempla la opinión de la gente de Los Cabos, situación que preocupa pues las cosas siguen sucediendo.

Puntualizó que no tiene elementos técnicos ni científicos para sustentar el por qué no es viable, sin embargo dijo que es ilógico que teniendo en la península más de un mil kilómetros de litorales se le ocurra a la Federación poner enfrente de los desarrollos turísticos un proyecto de Acuacultura, “cuando este destino tiene vocación turística, mismo que es sustento de tantas familias, yo no entiendo y es incomprensible la situación, pues a quién va a beneficiar esto, a la comunidad no, porque no hay una Manifestación de Impacto Ambiental.

“Solicitó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al encargado de Conapesca, el propio gobernador, Carlos Mendoza y a la alcaldesa Armida Castro, esta última responsable de cuidar y velar los intereses de la comunidad a que revisen éstos de fondo para que lo detengan y vean primero si es benéfico para la comunidad y que busquen otra zona dónde desarrollar el proyecto de Acuacultura”

Ricardo Araoz Gamiño, empresario y ex presidente de Colonos de El Médano, explicó que el proyecto de Acuacultura para producir camarón, curvina, pargo, entre otros en El Tule; dijo que la vocación de Los Cabos es netamente turística en el que incluso hace muchos años quitaron la Empacadora de CSL y se la llevaron a otro lado pues el municipio no es un lugar para la Acuacultura, además de que ese sitio es visitado por mucha gente local y turistas.

“Nuestra vocación es turística, hace años atrás quitaron la empacadora de mariscos , en la que captaban un ingreso fenomenal para la gente que vivía aquí, sin embargo el negocio se lo llevaron a San Carlos, debido a que Cabo San Lucas no es lugar para procesar este tipo de productos, pues emanaban olores y pasaban camiones con una cosa u otra, “el área de El Tule, se encuentra cerca del desarrollo de El Chileno, mismo que sería invadido por lo que no creo que permitan el paso de los camiones por sus áreas de jardinería”.

Recalcó que la playa de El Tule es un sitio muy concurrido pues en vacaciones se llena a más no poder de bañistas, “qué es lo que buscan con este proyecto, pleitos y que nadie pase por aquí ni por allá, de eso ya estamos cansados”, aseveró que hay muchos lugares, como para que este proyecto de Acuacultura se quiera meter en medio de la casa, pues El Tule está a la mitad de Cabo San Lucas y San José del Cabo, “nadie pondría un baño, lavadero o la mesa de cocinar en medio de la sala, eso es sin sentido”.