Unidades de Bomberos sirvieron como ambulancias para el traslado de personas lesionadas por lluvias en Cabo San Lucas, informó Juan Carbajal

Cabo San Lucas.- Ardua labor de rescate y traslado realizaron Bomberos de Cabo San Lucas, durante las lluvias registradas el fin de semana, informó el comandante de dicha corporación Juan Carbajal, quien detalló que trabajaron por más de 6 horas, auxiliando a las personas que se quedaron atrapadas en los causes de arroyo y dentro de los vehículos.

Indicó que para el traslado de las personas que resultaron lesionadas fue necesario utilizar los camiones de Bomberos, ya que las ambulancias no podían acceder a la zonas de los causes de arroyo.

“Se hicieron varios rescates desde sacar a vehículos que se estaba llevando el arroyo utilizando los camiones de Bomberos, usándolos como grúa, hasta rescate donde se tuvieron que utilizar sistemas de cuerdas, para poder alcanzar a las personas en los arroyos, tres personas fueron sacadas de los arroyos con cuerdas y tuvieron que ser trasladadas porque tenían múltiples lesiones, fueron trasladados en los camiones de Bomberos no en las ambulancias, porque era tal la fuerza del arroyo que era imposible cruzar con las ambulancias, así que en los camiones de Bomberos los trasladamos al hospital, se hicieron también búsqueda de personas que estaban reportadas como desaparecidas, ya que 6 vehículos sepultados en el lecho del arroyo de tal forma que se desplegó una brigada tan pronto como dejo de llover para que fueran haciendo la búsqueda utilizando perros para ubicar alguna persona en las orillas de los arroyos, en total fueron 6 rescates, tres de estos no ameritaron el traslado al hospital y también atendimos un incendio de vehículo, en total fueron 6 horas donde no dejo de trabajar Bomberos”.

El comandante de Bomberos de Cabo San Lucas, Juan Carbajal, hizo reiterativa la recomendación a la ciudadanía ante la corrida de agua en los arroyos, de No intentar cruzar, se debe hacer conciencia de los riesgos que existen, agregó.