Unidos para hacer frente a la contingencia por Covid-19: CMD

La Paz.-Durante la sesión extraordinaria del Comité de Seguridad en Salud, el gobernador Carlos Mendoza Davis hizo un exhorto a mantenerse permanentemente alerta y tomar todas las medidas para hacer frente a los efectos que tendrá en la entidad la crisis generada por el Covid-19. “Estamos evaluando todos los escenarios posibles y tomando las previsiones necesarias que permitan la atención oportuna a quienes lo requieran en los cinco municipios del estado”, dijo.

Dentro de los temas tratados en la reunión se analizó la posible necesidad, que se puede dar, de que la capacidad hospitalaria no sea suficiente para atender a quienes necesiten los servicios médicos y que se llegue a la necesidad de establecer políticas y acuerdos que permitan trasladar operación hospitalaria a otros lugares.

“Hemos estado viendo diversas posibilidades en los cinco municipios de la entidad, y queremos tener bien definido el plan ´B´ en caso de que se llegara a necesitar, que nadie, ningún sudcaliforniano o sudcaliforniana que requiera atención médica con motivo de esta contingencia, se quede sin recibirla”, puntualizó el mandatario sudcaliforniano.

Además, en esta sesión de trabajo en donde estuvo el secretario de Salud Víctor George Flores y a donde también acudieron los titulares del IMSS e Issste, así como representantes de las Fuerzas Armadas, se analizó el tema de atención médica a domicilio, una estrategia que ayudará a no saturar los servicios, pues permitirá a quienes tienen duda sobre si tienen o no el contagio, una sesión de telemedicina y serán las propias autoridades de Salud quienes acudan a tomar muestras, llevar resultados y dar seguimiento a quienes pudieran tener este padecimiento.

Mendoza Davis precisó que este proceso permitirá que las personas con algún síntoma sean evaluados en su propio hogar y no se concentren en los hospitales.

De esta manera se garantiza la atención a quienes realmente necesitan de la atención hospitalaria y cuidados médicos, “porque para ellos puede significar la diferencia entre vivir o no”, comentó finalmente el gobernador Mendoza Davis, luego de insistir en su convocatoria a la ciudadanía para observar las recomendaciones que hacen las instituciones de salud para evitar el contagio del coronavirus.