Unirán fuerza 6 gobernadores por nuevo pacto federal

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 21 (EL UNIVERSAL).- El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís informó que mañana en esa entidad se reunirá con los gobernadores de Durango, Tamaulipas, Nuevo León, Michoacán y posiblemente Jalisco, para elaborar una ruta jurídica y pedir al Gobierno federal un nuevo Pacto Fiscal y medidas para la reactivación de actividades esenciales.

“En el caso de Coahuila tenemos mucho tiempo buscando una reciprocidad de la Federación hacia nuestra entidad, lo que aporta Coahuila no es precisamente lo que recibe y dentro de la planeación de obras, de proyectos no hay no hay ninguno de interés para nuestra entidad”, señaló.