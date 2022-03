Universitarias reflexionan sobre la participación de las mujeres en la sociedad

En el marco del Día Internacional de la Mujer, integrantes de la comunidad de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) destacaron la importancia de las mujeres dentro de la sociedad y, de manera especial, la necesidad de que se les brinden condiciones más seguras, igualitarias e incluyentes en los diferentes ámbitos.

Por ejemplo, Arely Madai Martínez Valencia, responsable de los Programas para la Igualdad de Género en la universidad, mencionó que las mujeres universitarias han participado en el desarrollo de las naciones y de la sociedad misma, a partir de actividades propias del trabajo no remunerado realizadas al interior de los hogares y con el peso de los cuidados de personas dependientes y el rol de la maternidad.

Pero también han estado presentes en el ámbito público creando, inventando y proporcionando a la población literatura, opinión y activismo, desempeñando un papel muy importante dentro de la sociedad como científicas, a través de toda la generación de conocimiento e innovación, al igual que como colaboradoras en el cambio cultural y promoción de la igualdad de derechos y de oportunidades, promovidas dentro de los espacios universitarios a través de estudiantes, docentes y tomadoras de decisiones.

De acuerdo con Ashley Nicole de la Rosa Castro, estudiante de la Licenciatura en Lengua y Literatura, todos los días madruga, estudia y trabaja, así que como mujer universitaria ve en ello la importancia de su existencia.

“Mi relevancia está en mi nombre, en mi vivir y en mí pensar. Soy importante porque tengo la dicha de leer, de expresarme y de ser libre. Quiero que cuando me vean no sea por mi vestido, mi maquillaje o mi escote. Que sea por mi pensar, mi intervención y mis ideales. Mi importancia en la sociedad es por ser auténtica, capaz y aprovechar lo que tantas luchas han traído para mí”, reflexionó al respecto.

Para la Dra. Eleonora Romero Vadillo, profesora investigadora del Departamento Académico de Ciencias Marinas y Costeras, es de suma importancia para la humanidad aprovechar la creatividad y las habilidades de las mujeres para la investigación y el desarrollo en beneficio de la sociedad.

A su juicio, el potencial de las mujeres ha sido poco aprovechado debido a los prejuicios y estereotipos de género que continúan presentes y mantienen a las mujeres alejadas de muchos sectores de la ciencia, de allí la necesidad de acabar con esta práctica e incentivarlas a dedicarse a la investigación.

En el caso de Narda Guzmán, trabajadora administrativa, la mujer, al igual que el hombre, ha desarrollado varios roles a lo largo del tiempo y a cada uno hay que darle su justo valor.

Considera que en la actividad diaria que se realiza como parte de la sociedad, cada persona aporta o demerita las acciones hechas, razón por la cual el 8M, además de conmemorar la lucha de las mujeres a lo largo del tiempo, debe servir para pugnar por la justica y el respeto entre las y los integrantes de la ciudadanía.

En tanto, la Dra. Mónica Carreño León, profesora-investigadora del Departamento Académico de Sistemas Computacionales, considera que el rol de las mujeres en la ciencia y la tecnología empieza a ser más relevante, por ello la gran relación en la incorporación de puestos de alta dirección y espacios políticos.

Aunque todavía falta mucho por hacer, señaló que muchas de las grandes investigaciones hacen justicia a todo el esfuerzo de luchadoras que les antecedieron y abrieron brecha para que en la actualidad se permitiera entrar a un área que sólo estaba reservada para hombres.

Al hablar de su experiencia como profesionista, Rosalinda Torres, catedrática y jefa del Departamento de Docencia y Gestión Académica, habló de la importancia que tiene el que una mujer reciba apoyo para desenvolverse en el ámbito académico y laboral, sobre todo en un contexto en que también se es madre de familia.

“Nunca olvidaré que hace muchos años, cuando cursaba el posgrado y tenía que salir por mis hijos al colegio, llamé a mi esposo para pedirle ayuda, pues yo me encontraba en medio de un experimento. Él me contestó: no te ayudaré, nuestros hijos son también mi responsabilidad, yo voy por ellos. En ese momento me di cuenta que las responsabilidades en el hogar son de dos”.