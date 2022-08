Universitarios de Mulegé no pudieron cobrar sus becas

La delegada de Programas para el Desarrollo en Baja California Sur, Diphna Yanssén Weichselbaum, dio a conocer que algunos estudiantes de la Universidad Tecnológica de Mulegé reportaron problemas para cobrar la beca estudiantil al tener sus cuentas bloqueadas, aclaró que conforme fueran llegando los siguientes pagos se liberarán los fondos completos.

Cabe aclarar que, como parte del plan integral de desarrollo que están impulsando desde la federación para este municipio, todos los estudiantes de universidades públicas en Santa Rosalía y Guerrero Negro tienen una beca de educación superior y reciben dos mil 400 pesos mensuales durante el periodo escolar.

Sin embargo, tal como sucedió con los jóvenes de nivel medio superior, la revocación de mandato entorpeció el proceso de registro y los 376 alumnos del tecnológico recibieron las tarjetas bancarias hasta hace poco menos de un mes.

“Recordemos que una cosa es la cuenta y otra cosa es la tarjeta, entonces tesorería deposita a la cuenta el 24 de junio, pero los jóvenes recibieron hasta finales de ese mes y principios de julio sus tarjetas, por tanto el banco identifica que no tiene un medio para retirar el dinero y congela la cuenta con el objetivo de que no haya ningún tipo de fraude. Es para proteger el dinero de los jóvenes que sabemos no tienen forma de retirar el dinero”, detalló.