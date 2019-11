Urge agilidad y transparencia en recursos del Fonden, inaudito que aún no lleguen a BCS apoyos por tormenta “Lidia” del 2017: Julio Castillo

San José del Cabo.- En definitiva, los procesos para hacerse llegar de recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) en caso de afectación por fenómeno meteorológico, deben ser más ágiles y transparentes, está más claro que están retardados y no responden a las necesidades y urgencias que se tienen después de un fenómeno meteorológico, así lo observó el presidente ejecutivo del Consejo Coordinador de Los Cabos, Julio Castillo Gómez, tras considerar grave que aún no hayan entregado estos fondos por la tormenta tropical “Lidia” en el 2017.

Todavía en el caso de Los Cabos la tardanza afecta mucho más, “porque nosotros como destino turístico tenemos que mostrar una buena cara, es decir, reaccionar muchísimo más rápido que cualquier otra ciudad, porque vivimos del turismo, vivimos de la infraestructura de ofrecer a nuestros turistas las cosas correctamente, y los trabajadores que viven del turismo y que todos los días el turismo no para, esta situación no se detiene y los trabajadores van a trabajar y tienen que salir de sus casas, atravesar calles destrozadas con sus carros o a pie; los camiones, los taxis, todo se afecta, producto de todos los daños que se generan porque la industria turística no para, y al turista no se le puede decir fíjate que hoy no se te va a atender porque estamos todos afectados y las calles no se arreglan y todo está mal porque no llega el Fonden”, recalcó.

“Aquí se tienen que hacer las cosas rápido y con mucho esfuerzo, porque no hay recurso local que alcance a responder de manera inmediata y por eso se afecta mucho más, puntualizó.

Es urgente, abundó, que estos procesos para hacer llegar los recursos del Fonden se hagan de manera más rápida, “estoy de acuerdo que tienen que hacerse de manera transparente, que tiene que responder claramente donde va ese recurso, que si se pide el recurso sea realmente transparente y sea bien utilizado y comprobado, pero definitivamente que eso no sea un pretexto para que siga afectándose a la ciudadanía, sobre todo en Los Cabos donde cada año es lo mismo, estar bailando la misma canción y no se le pone un remedio por quienes operan el Fonden para que esto no siga sucediendo cada año”, insistió el presidente ejecutivo del organismo cúpula empresarial.

-¿Es este asunto otra asignatura pendiente que tiene que ver con las necesidades y recursos aplicados?, se le preguntó.

– En definitiva hay que seguir insistiendo a la Federación, tiene que voltear a ver más a Los Cabos, de una manera más objetiva e incluso con mayor conveniencia, a la Federación no le conviene que destinos turísticos y polos de desarrollo como Los Cabos se detengan por falta de apoyo y atención, “no se está pidiendo que regalen nada, que se nos regrese lo mucho que aquí se genera y que se le devuelva a este destino turístico, que sigue trabajando y generando ingresos para el país”,

Esa es la manera como tendrían que voltear a Los Cabos, acotó, “somos un destino turístico, manejamos un nivel de turismo alto y nosotros como sociedad no nos detenemos a dar el servicio, y para eso hay que sacrificar vehículos y eso parece que no se entiende en el centro, y ojalá que estas reglas cambien, que se le dé una atención especial y que nos quiten esta música y nos pongan una más alegre”, concluyó.