Urge en Los Cabos una veterinaria pública

Es de esta manera como el director del refugio Los Cabos HAC expresa su opinión respecto al gran problema que se vive en el municipio cabeño, como bien lo presentamos la semana pasada, cientos de perros y gatos se encuentran en situación de abandono o sufren maltrato animal es ante esta problemática que este medio informativo continúa con el tema en la mira si bien ya se aprobó una ley de protección animal en el Congreso del Estado hasta el cierre de esta edición no se cuenta con ningún avance respecto a esta ley.

Datos presentados por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), estadísticamente indican que México se encuentra en la tercera posición del maltrato animal a nivel latinoamericano, lo que no solo representa un alto grado de violencia, sino que también muestra la clara postura de muchos de los habitantes de este país, la mayoría, guiados por un comportamiento de arrebato y crueldad en cuanto al cuidado de los animales de compañía.

Gracias a las estadísticas y con un conteo rápido, así como el crecimiento de sobrepoblación por el que vive cada entidad es como Armando Martínez expresa que Con un crecimiento desmedido en la población del municipio de Los Cabos y sin una calidad humana por parte de servidores públicos o sociedad, se muestra un municipio indiferente ante la protección y cuidado animal.

“Somos un municipio que ha crecido a pasos acelerados, recuerdo que estábamos en una taza de crecimiento anual del 19%, 18% y también con ello crece el número de animales en el municipio, que es un municipio siempre lo he dicho y siempre lo voy a sostener hasta que no exista, la calidad humana ´por parte de un servidor público que atienda realmente esta problemática de los animales, que es un municipio completamente indiferente, no le interesa saber nada de los animales”

Una forma de maltrato que padecen los animales es la situación de calle, y una de las principales causas es la falta de esterilización de animales de compañía, pues se estima que 8 de cada 10 perros que nacen no encontrarán hogar. Si consideramos que un alto número de animales son abandonados meses después de ser regalados en Navidad, Reyes o 14 de febrero, y que cerca de un 80% de los perros que se adquieren permanecen seis meses en una casa, podemos darnos cuenta de la gran responsabilidad que tenemos como personas frente a este problema.

Con leyes y letras muertas sin un castigo a culpables sociedad y gobierno continuaran dejando una problemática grave en el aire; si bien se ha contado con instalación de comités municipales en pro de la protección animal, hasta este momento no se ha instalado en el municipio cabeño.

“Existe una ley de protección animal domestica que es parte de la misma educación, pero si no se castiga al culpable pues no va a suceder absolutamente nada, y el castigo”

“Dicen que puede ser por falta de economía o presupuesto, eso no es cierto, esto es de aplicación de la ley como tal, es un ordenamiento legal, la policía ahí está, las leyes ahí estan, falta mayor colaboración; creo que no sé de donde venga el ego o la individualización de las personas que estan dentro del legislativo, que no se pueden acercar a las personas que aparentemente se puede decir que somos expertos en la materia y tratar de hacer algo colaborativo en parte de la educación, no, los trienios, sexenios, administraciones pasan y viene y seguimos igual eh”