Urge estrategia para hacer frente a huracanes en tiempos de Covid-19

Foto: Bismarck Moyrón

Este 15 de mayo arranca la temporada anual de huracanes y ciclones el cual termina hasta el día 30 de noviembre, situación que preocupa a especialistas como José Díaz Avilés, quien es Instructor Nacional en materia de Protección Civil por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), Técnico en Gestión Integral del Riesgo por la Escuela Nacional de Protección Civil y capitán retirado del Ejército Militar, ya que señaló que BCS no cuenta con una estrategia para enfrentar de manera simultánea una pandemia y una temporada de huracanes.

“El reto es mayúsculo porque no tenemos una infraestructura que pueda empatarse la tensión de ambas contingencias a la vez. Si bien el día de mañana empieza la temporada anual y esta no tiene palabra de honor; cuando realmente se enciende el switch, empiezan a venir lo fenómenos; y termina con fecha del 30 de noviembre. Estamos hablando que en esa ventana de tiempo ni siquiera vamos a estar solventando de una manera eficaz y eficiente el tema de la pandemia”, explicó.

Señaló que la principal consecuencia de no contar con una estrategia, sería el colapso del sistema de salud, “ahora, si bien el día de mañana nos llega a afectar a Baja California Sur alguno de los sistemas que se puedan contemplar, pues imagínese que sea el colapso de por sí ya contemplado o a medias contemplar del Sistema de Salud”.

Mencionó que por parte de Protección Civil municipal y estatal no existe un programa, personal capacitado, ni interés para resolver los grandes retos que se podrían presentar en los próximos meses, además aseguró que no hay un trabajo de mapeo de las zonas vulnerables en un atlas de riesgo.

“Se carece de gente con experiencia y con los conocimientos necesarios para poder establecer una estrategia que pueda solventar ambos fenómenos a la vez, si bien la bioseguridad es un tema bastante amplio, menos han atacado o tienen contemplado una forma de salvaguardar a la población, a los bienes o al entorno con temas de huracanes y eso lo hemos visto en temporadas pasadas, no hay una eficiencia y no hay un interés en sí”, explicó.

Finalmente, hizo un llamado a las cabezas de la autoridad municipal y estatal a que inviertan en prevención y contribuyan a la mitigación de las consecuencias que pudieran provocar la pandemia y los huracanes en su conjunto.